رسالة نارية من علاء ميهوب لـ"الخطيب"





وجه علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وطالب ميهوب رئيس الأهلي بالابتعاد عن من حوله داخل النادي الأهلي مشيرا بأنه يستطيع فعل ذلك بهدوء.





علاء ميهوب يتحدث عن كواليس استقالته من الأهلي

وقال ميهوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" الخطيب يعرف جيدا كيف ينجح، وهو دائما كان يرغب فى رئاسة النادي، واراه واجهة مشرفه.

واتم : اتمنى فقط ان يبتعد عن من حوله، فهو يستطيع فعل ذلك بهدوء.