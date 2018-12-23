رسالة نارية من علاء ميهوب لـ"الخطيب"
وجه علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق
بالنادي الأهلي، رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وطالب ميهوب رئيس الأهلي بالابتعاد عن من
حوله داخل النادي الأهلي مشيرا بأنه يستطيع فعل ذلك بهدوء.
وقال ميهوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي
يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" الخطيب يعرف جيدا كيف ينجح، وهو
دائما كان يرغب فى رئاسة النادي، واراه واجهة مشرفه.
واتم : اتمنى فقط ان يبتعد عن من حوله، فهو يستطيع فعل ذلك بهدوء.
أكد علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق،
أنه تقدم باستقالته من النادي الاهلي قبل ان يعاتبه محمود الخطيب. وسرد ميهوب فى تصريحاته لبرنامج الماتش
والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد تفاصيل ماحدث قائلا :
"شخص شيطاني" اقترح ان يتم دمج اللجنه الفنية مع لجنة التعاقدات ويرئسها
محمد فضل ومعه علاء ميهوب. واردف : ثم اقترح انضمامي لقطاع الناشئين
مع فتحي مبروك بديلا لهاني رمزي. واستطرد : تحدث معي فتحي مبروك وطلب مني
العمل معه بالقطاع، فقولت له انا متواجد باللجنه، استنكر وقتها مبروك عدم موافقتي على
معاونته، ولكني بررت له بان صفحة الناشئين "ماتت" بالنسبة لي ولن اعود لها. واستكمل : ثم تحدث معي علاء عبد الصادق
لنفس السبب، ورفضت الموضوع شكلا وموضوعا بعصبية، وذهبت بعد ذلك وتقدمت باستقالتي لمحمود
الخطيب. وأردف : وقتها ابدى الخطيب استياؤه واكد
لي انه لن يقبل الاستقاله، لحبه الشديد لي ولانني من اعطى له القميص رقم 10 واتم : وقتها اكدت له انني احبه واحترمه
واتمنى نجاحه حتى النهايه، لسببين، اولهم انه الاسطورة بيبو، ثانيا لانه رئيس النادي
الاهلي الذي يعشقه.
أكد علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق، أنه تقدم باستقالته من النادي الاهلي قبل ان يعاتبه محمود الخطيب.
وسرد ميهوب فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد تفاصيل ماحدث قائلا : "شخص شيطاني" اقترح ان يتم دمج اللجنه الفنية مع لجنة التعاقدات ويرئسها محمد فضل ومعه علاء ميهوب.
واردف : ثم اقترح انضمامي لقطاع الناشئين
مع فتحي مبروك بديلا لهاني رمزي.
واستطرد : تحدث معي فتحي مبروك وطلب مني العمل معه بالقطاع، فقولت له انا متواجد باللجنه، استنكر وقتها مبروك عدم موافقتي على معاونته، ولكني بررت له بان صفحة الناشئين "ماتت" بالنسبة لي ولن اعود لها.
واستكمل : ثم تحدث معي علاء عبد الصادق
لنفس السبب، ورفضت الموضوع شكلا وموضوعا بعصبية، وذهبت بعد ذلك وتقدمت باستقالتي لمحمود
الخطيب.
وأردف : وقتها ابدى الخطيب استياؤه واكد
لي انه لن يقبل الاستقاله، لحبه الشديد لي ولانني من اعطى له القميص رقم 10
واتم : وقتها اكدت له انني احبه واحترمه
واتمنى نجاحه حتى النهايه، لسببين، اولهم انه الاسطورة بيبو، ثانيا لانه رئيس النادي
الاهلي الذي يعشقه.