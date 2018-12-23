"الصحة العالمية" تشيد بحملة "100 مليون صحة": خدمة لم تقدم من قبل

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قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن إقبال المصريين على حملة القضاء على فيروس "سي" رائع، وهذا الامر جاء بسبب جدية الفريق الطبي في التعامل مع المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة قدمت للمواطنين في هذه الحملة خدمة طبية لم تقدم من قبل.



وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن حملة "100 مليون صحة" غير مسبوقة ولم تحدث سوى في نيجيريا لـ30 مليون شخص للفحص من مرض الإيدز، لكن الحملة في مصر من المرشح أن تصل لـ70 مليون مواطن، للكشف عن فيروس "سي" والسكر والضغط والسمنة.



وأشار إلى أن المرحلة الأولي من حملة "100 مليون صحة" كان الإقبال في المناطق الريفية أعلي من المدن، لذلك تم التركيز في المرحلة الثانية على التواجد في أماكن العمل والنوادي، وليس الاقتصار فقط على مراكز وزارة الصحة.



ولفت إلى أن الحملة تجاوزت 90% من المستهدف في المرحلة الاولى، مضيفًا أن المواطن الذي يعاني من فيروس "سي" من الممكن أن يمرض بالأورام، ومن المتوقع أن يُعدي أربع أشخاص، ومعالجته فيها إفادة له، ولمن يعيش معه.



وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن.



وتستعرض "الفجر" كل المعلومات عن مبادرة "100 مليون صحة":

- تستهدف نحو 50 مليون مواطن.



- تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي).



- الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.



- التوصل إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول 2020.



- خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل نحو 70% من الوفيات فى مصر.

- تتيح فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالأمراض.



- فريق العمل يتكون من 5484 فردًا ويتكون كل فريق من 3 أفراد ويعمل كل فريق على فترتين لاستقبال 60 مواطنًا خلال فترة العمل الواحدة.



- تخصيص نحو 1412 مقرًا لإجراء الحملة منها وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة وسيارات العيادات المتنقلة ومنشآت أخرى منها مراكز الشباب وقصور الشباب.



- إجراء فحص فيروس سي والأمراض غير السارية وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

- الاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح مؤكدة فى هذا الصدد أن جميع بيانات المواطنين مؤمنة ويصعب اختراقها.



- المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2018، وتضم 9 محافظات، هي جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط.



- المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وتضم 11 محافظة، هي شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر.



- المرحلة الثالثة والأخيرة، ما بين مارس وأبريل 2019، وتضم 7 محافظات، وهي الوادي الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.