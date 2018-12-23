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"مستقبل وطن" يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية (صور)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:43 ص
مستقبل وطن يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية (صور)
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اجتمعت أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن بالشرقية، برئاسة الدكتورة ملاك جمعة، بأمانات المرأة على مستوى مراكز المحافظة، بمشاركة عدد من سيدات العمل العام والشخصيات المؤثرة بكبري قاعات المؤتمرات بمدينة الزقازيق، وذلك بحضور عبد العزيز الصافي أمين التنظيم وعضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية، والأمناء المساعدين للمرأة بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، خطة أمانة المرأة على مستوى المحافظة والذى يشتمل البحث عن آلية تساعد في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً نظراً لاهمية دورها فى المجتمع، كما ناقش الإجتماع عدة مبادرات أهمها، الدور الخدمي والمجتمعي لسيدات وفتيات الحزب بمشاركتهم في كافة فاعليات الحزب.
 
ومن جانبها، أكدت ملاك جمعة، على تمكين المرأة بكافة المجالات والعمل علي تنمية مهاراتها بالتدريب والتثقيف استعدادًا لأي استحقاقات سياسية قادمة ومنها المجالس المحلية، مع وضع استراتيجية للمساعدة فى محو أمية المرأة أحد أهم مبادرات الحزب خلال الفترة القادمة.

وأكدت "جمعة" أن أمانة المرأة تسير بخطي ثابتة بعدما اكتسبت ثقة الأمانة العامة بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد سليم، الذي أتاح لها كافة الإمكانيات لتتولي المرأة فرصة تبنى مبادرة مكافحة سرطان الثدى لدى السيدات، وكذلك القدرة علي تنظيم اقوي الدورات التي شهدتها محافظة الشرقية عن إستراتيجية الأمن القومي وحروب الجيل الرابع والذي حاضر فيها قامات وطنية تحت إشراف اكاديمية ناصر العسكرية.

وقال عبد العزيز الصافي أمين التنظيم، إن الحزب قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية بالشرقية وتم استكمال التنظيم الحزبي بكافة مدن ومراكز المحافظة ليصل لـ"511" قرية، و"107" وحدة محلية وتدشين أكثر من "30" مقرًا بنطاق الإقليم، من أجل الاستعداد لأي استحقاقات، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لتمكين الشباب خلال تنظيمه لأكثر من ملتقي توظيفي "بالعاشر ومشتول" للقضاء على البطالة.

"مستقبل وطن" يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية (صور)
"مستقبل وطن" يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية (صور)
"مستقبل وطن" يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية (صور)
"مستقبل وطن" يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية (صور)
"مستقبل وطن" يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية (صور)
المزيد عن: مستقبل وطن محافظة الشرقية حزب مستقبل وطن الشرقية اخبار مصر
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