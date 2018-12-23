"مستقبل وطن" يشارك في تطوير مدرسة الشهيد أحمد عبد العظيم ببني سويف

"محافظة القاهرة"



"محافظة الشرقية"



"محافظة السويس"

وفى سياق متصل، تم تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع المركز الاقليمي لنقل الدم بمنطقة الخواطرة الجديدة _ كبرت المفارق" دائرة قسم الجناين.



"محافظة جنوب سيناء"

كما تم تنظيم مجموعات تقوية بكافة المراحل التعليمية بقاعة الرياضات البحرية بشرم الشيخ.



"محافظة بني سويف"

كما تم تنظيم حملة لتطوير مدرسة الشهيد احمد عبد العظيم الابتدائية بعزبة الشقر مركز الفشن، وتنظيم منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة عزبة حسن نامق وعزبة نجع العرب بمركز ناصر وتوزيع 500 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بقريتى "صنور وبنى سليمان بمركز بنى سويف".



"محافظة المنيا"

واستكمالًا لمسيرة الحزب وفاعلياته تكفل الحزب فى محافظة المنيا بدفع مصاريف 12 عملية جراحية متنوعة بالتعاون مع أحد المراكز الطبية كما تم تنظيم قافلتين طبيتين بقريتى "المعصرة شرق سمالوط واببيوها بمركز ابو قرقاص" تم خلالها توقع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لغير القادرين.



"محافظة الوادى الجديد"

وانهى الحزب فاعلياته، بتنظيم معسكر نظافة بقرية المعصرة بمركز الدخلة فضلا عن قيام أمانة المرأة بعقد ندوة بعنوان المرأة والعمل الحزبي بمقر جمعية رابطة المراة العربية بمدينة الخارجة بمشاركة 100 سيدة.

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، مساء الجمعة، حملة لتطوير مدرسة الشهيد أحمد عبد العظيم الابتدائية بعزبة الشقر مركز الفشن، وتنظيم منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة عزبة حسن نامق وعزبة نجع العرب بمركز ناصر وتوزيع 500 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بقريتى "صنور وبنى سليمان بمركز بنى سويف".يواصل حزب مستقبل وطن فاعلياته الخدمية فى العديد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تقديم خدمات مجتمعية، والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية، ودعمًا لخطة الحزب للتواجد مع المواطنين فى الشارع المصري حيث نظم الحزب امس الجمعه عدد من الفعاليات بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية وجاءت كالتالي:تنظيم مارثون جري ودراجات هوائية بمنطقة حدائق القبة، بداية من أمام مركز شباب حدائق القبة وحتى شارع مصر والسودان والعودة بمشاركة 600 شخص، وكذلك تنظيم ندوة "بين الواقع والمستقبل بمقر الحزب بالقاهرة بحضور حوالى 350 شخص وبمشاركة قيادات الحزب تم خلالها استعراض جهود الرئيس بالإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة فضلا عن توزيع شهادات تقدير لبعض النماذج، وإقامه منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة مدينة الشروق فى إطار رفع الأعباء عن المواطنين.وعلى جانب أخر، تم تنظيم معرضًا لبيع الملابس الجاهزة والمفروشات بالتنسيق مع عدد من الشركات باسعار مخفضة بقرية بندف مركز منيا القمح، وكذلك تنظيم بطولة الكونغو فو بالصاله المغطاة بكلية التربية بجامعة الزقازيق بمشاركة حوالى 1000 لاعب من مختلف الاندية ومراكز الشباب وبحضور القيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة وتم توزيع الجوائز على الفائزين.