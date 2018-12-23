عمرو أديب عن كسر ماسورة ماسبيرو: "البلد كانت مبرشمة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مسئولي محافظة القاهرة أكدوا أن العمر الافتراضي للماسورة انتهى، متسائلا: أين ذهبت المليارات التي انفقت على مواسير الصرف الصحي السنوات الماضية؟.



وأضاف أن مصر ظلت لمدة 30 سنة تتحدث عن مشروعات الصرف الصحي، متابعا: "البلد النهاردة كانت مبرشمة بسبب كسر الماسورة"، لافتا إلى أن شوارع لوس انجلوس غرقت اليوم بسبب كسر ماسورة مياه، معقبا: "بتحصل في أحسن العائلات".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على انفجار ماسورة المياه أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون اليوم، قائلا: "لما ماسورة تفرقع في ماسبيرو، القاهرة كلها بتقف".