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عمرو أديب عن كسر ماسورة ماسبيرو: "البلد كانت مبرشمة"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:16 ص
عمرو أديب عن كسر ماسورة ماسبيرو: البلد كانت مبرشمة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على انفجار ماسورة المياه أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون اليوم، قائلا: "لما ماسورة تفرقع في ماسبيرو، القاهرة كلها بتقف".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مسئولي محافظة القاهرة أكدوا أن العمر الافتراضي للماسورة انتهى، متسائلا: أين ذهبت المليارات التي انفقت على مواسير الصرف الصحي السنوات الماضية؟.

وأضاف أن مصر ظلت لمدة 30 سنة تتحدث عن مشروعات الصرف الصحي، متابعا: "البلد النهاردة كانت مبرشمة بسبب كسر الماسورة"، لافتا إلى أن شوارع لوس انجلوس غرقت اليوم بسبب كسر ماسورة مياه، معقبا: "بتحصل في أحسن العائلات".
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