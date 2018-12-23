ضبط عاطلين تخصصا في ترويج المخدرات بالإسماعيلية



تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من اللواء محمود هندي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونه النقباء أحمد جمال، وأحمد طلبة، ومحمد ربيع، من ضبط المتهم أحمد. س. م، 25 عامًا عاطل مقيم المنايف دائرة المركز سبق اتهامه فى القضية جنايات مركز أبوصوير بتهمة "مخدرات" مطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز أبوصوير – بتهمة حيازة سلاح نارى، المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن نصف كيلو، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.



والمتهم" عماد. ع. أ، 30 عامًا عاطل مقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير سبق اتهامه في القضية جنح قسم ثان "مخدرات" مطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات قسم ثان - تهمة "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 شهور وبحوزته 70 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، وبمناقشة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة اليع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهما علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية، من إلقاء القبض علي عاطلين تخصصا في ترويج المخدرات على عملائهم بمنطقة المنايف.