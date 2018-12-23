طوارئ بإسعاف البحر الأحمر استعدادًا لتأمين احتفالات الكريسماس

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أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ وذلك لتأمين أعياد الميلاد ورأس السنة والكريسماس.



وقال الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك خطة متكاملة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس بمدن المحافظة، بدأ من الزعفرانة شمالا حتى مدينة حلايب جنوبا.



وأضاف سعيد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع إجازات العاملين بالإسعاف، وتوزيع سيارات الإسعاف في أماكنها المخصصة؛ لتأمين الاحتفالات بمختلف المناطق.



وأوضح مدير مرفق الإسعاف أنه تم رفع درجة الاستعداد طبقًا لتعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بتأمين احتفالات المصريين من أهالي المحافظة والوافدين عليها للاحتفال بها، والوقوف على جاهزية المعدات والسيارات، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 100 سيارة إسعاف للطوارئ.



وأشار إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وزيادة عدد العاملين بالغرفة لتلقي البلاغات حتى يتم الانتقال الفوري إلى مكان البلاغ في أقل وقت.



وأضاف أنه تم التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف، موضحًا أن الخطة الموضوعة تتضمن وجود سيارة أزمات وكوارث مزودة بماسكات أكسجين وأدوية ومستلزمات طبية للتدخل الفوري إذا ما تطلب الأمر في بعض الحالات.