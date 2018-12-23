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أحمد سمير: مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة في التشريعات الجاذبة للاستثمار

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:17 ص
أحمد سمير: مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة في التشريعات الجاذبة للاستثمار
أحمد سمير
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد سمير، إن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة في مجال الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الجاذبة للاستثمار وتوفير بنية تحتية لحركة التجارة والنقل، وتوفير بنية تشريعية تتيح مزيد من الشفافية، مؤكدًا أن بلادنا تحاول أن تقوم بنقلة اقتصادية من خلال استثمارات خارجية لإتاحة فرص العمل وتوطين الصناعة في مصر.

وأشار "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" والمذاع على قناة مصر الأولى مساء السبت، إلى أنه يجب معرفة المشكلات التي تواجه المستثمر الأجنبي والعربي والمصري؛ حتى نستطيع تفاديها فيما بعد مع المستثمر القادم.

وأضاف: "علينا توفير مناخ أفضل للاستثمار القادم لبلادنا، وتقليل نسب المخاطرة بفقدان الاستثمارات القادمة"، منوهًا إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار لديهما رؤية واضحة ولكن يجب سماع المشكلات المستثمرين.
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