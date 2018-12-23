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عمرو أديب لـ الجزيرة: "فقدت الأمل فيكم.. وبنبسط لما بتجبوني"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:18 ص
عمرو أديب لـ الجزيرة: فقدت الأمل فيكم.. وبنبسط لما بتجبوني
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من تجاهل قناة الجزيرة لرصد المظاهرات الموجودة في السودان، معقبا: "الجزيرة سايبة كل حاجة وماسكة في جولات الرئيس السيسي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن قناة الجزيرة لم تتناول الأحداث الهامة مثل قضية خاشقجي واكتشاف وجود سيدة تكتب له المقالات بأوامر من قطر، أو مظاهرات السودان، أو مظاهرات تركيا.

وأضاف: "الجزيرة عاملة حلقة كبيرة عن جولات الرئيس، وأنا متاخد فالنص، وبنبسط جدا لما بياخدوني في النص"، مشيرا إلى أنه فقد الأمل في الجزيرة.
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