تركي الجمعان: توقعات باستمرار الخصب خلال يناير

أعلن محلل المناخ، تركي الجمعان، أن هناك توقعات بنشاط موجات روسبي المدارية الرطبة فوق الجزيرة العربية ابتداء من مطلع يناير ومنتصف ثلثه الأول.





وأضاف في تغريدة له بموقع "تويتر" : "يمكن القول أن يناير على غرار نوفمبر موجة النشاط تؤكد ذلك ” ، متابعًا : ” قيم الإشعاع الشمسي، الكتلة الرطبة تتكون على الآن على الارخابيل الاندونيسي إمتداد إلى غرب المحيط الهادئ".

وتابع : "الفترة المقبلة تتحرك شرقاً معلنة دخول الأجواء في حالة عدم استقرار جوي موجة الخصب القادمة يجب متابعتها أولاً بأول فهي تأخذ طابع مميز.