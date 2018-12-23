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خناقة بين ضيوف "انفراد" بسبب فستان رانيا يوسف المثير للجدل (فيديو)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:08 ص
خناقة بين ضيوف انفراد بسبب فستان رانيا يوسف المثير للجدل (فيديو)
رانيا يوسف
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كساب أحمد
 
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وقعت مشادة كلامية بين ضيوف سعيد حساسين، في برنامج "انفراد"، بسبب "فستان رانيا يوسف".

وقالت المحامية دعاء العجوز: "ابني المراهق لم يبص لمنظر زي دا هيأذيه"، فردت نهال علام: "يعني ابنك مش بيتفرج على صور فنانات أجانب".

وقالت "علام: "رانيا حرة وتعرف جيدًا كيف تختار فساتينها"، فيما قالت "العجوز": "رانيا يوسف بتقول للمصريين طز في العادات والتقاليد".

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان أصفر قصير، خلال حضورها إحدى الحفلات الفنية الأخيرة، والذى كشف عن إحدى ساقيها، مما وضعها فى مرمى نيران الانتقادات على السوشيال ميديا مرة أخرى، بعد أزمة فستانها فى مهرجان القاهرة السينمائى.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف خاضت في الفترة الأخيرة العديد من جلسات التصوير، والتى اتسمت بعضها بالوقار نوعًا ما، ولكنها كانت قد كشفت عن إطلاله لها أيضا بفستان أسود "ستومك"، يتكون من "قطعتين" فقط.


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