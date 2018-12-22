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جوجل| تطبيق "Old Man s Journey"مصنف ضمن الأفضل في 2018

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:54 م
جوجل| تطبيق Old Man s Journeyمصنف ضمن الأفضل في 2018
جوجل
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محمد المسلمي
 
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أطلقت شركة "جوجل"، العالمية، تطبيقًا جديدًا بعنوان "Old Man’s Journey"، وهي اللعبة بحسب وصف مطورها ستروي لنا قصة حول الحياة والأمل والخسارة، وهي تصور لنا أكثر اللحظات قيمة بحياة بطل اللعبة العجوز وأحلامه المكسورة، حيث سيكون عليك اكتشاف قصته عبر رحلة بذكرياته.



وتقدم"جوجل"، هذا التطبيق لعملائها بالمجان، حيث يسمح لك هذا التطبيق أسلوب اللعب يعتمد على حل الألعاز ومساعدة الرجل العجوز بالوصول إلى وجهته عبر التعديل بتضاريس عالم اللعبة من حوله، مثل جعل الهضبة أمامه أقل ارتفاعاً أو تعديل شكل الطريق ليسير نحو النقطة التي يريدها.


وقد أرفق الفريق هذا الإعلان بعرض تشويقي يستعرض مقاطع من مغامرات الرجل العجوز وعالم اللعبة الغني بالرسوم الجميلة.


ويعد هذا التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الأفضل، التي أعلنت عنها الشركة خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards.


وجاءت قائمة التطبيقات كالتالي:


الألعاب: PUBG MOBILE


التطبيقات: YouTube TV


الأفلام: Avengers: Infinity War


تطبيق Drops: Learn 31 new languages


لعبة PUBG MOBILE


Black Panther


Avengers: Infinity War


Thor: Ragnarok


Jumanji: Welcome to the Jungle


Deadpool 2


Fire and Fury by Michael Wolff


The Outsider by Stephen King


Fear by Bob Woodward


 Rules for Life by Jordan B. Peterson


Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis


ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.


وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.


و"جوجل - Google" هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، وتم اختيار اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وتنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

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