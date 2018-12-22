شركة النفط الصينية توقف الأنشطة التجارية مع بنك يتعامل مع إيران

أعلنت شركة البترول الوطنية الصينية، اليوم أنها ستوقف جميع الأنشطة التجارية مع إيران التابعة لها بنك كونلون

وبدأت المؤسسة المالية كبنك محلي، ولكنها نمت لتصبح القناة الرسمية الرئيسية لتدفقات الأموال بين الصين وإيران.

وتمتلك شركة سي ان بي سي كابيتال، الذراع الاستثماري لشركة النفط، حصة أغلبية في بنك كونلون.

والآن، كشفت مصادر داخل البنك لوكالة رويترز، أن البنك سيحاول إغلاق عملياته في إيران، حتى لا يتعرض للعقوبات الأمريكية.

و هذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر التي تقوم فيها شركة الصين الوطنية للبترول باتخاذ إجراءات حاسمة للتوافق مع سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، على الرغم من الدعم المعتاد لبكين لطهران.

وقد يعطي ذلك فكرة عن نجاح محادثات السلام التجارية الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.