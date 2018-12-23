عاجل.. حريق بجانب أسوار القلعة واستدعاء الحماية المدنية

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن حريقًا نشب منذ قليل، في المشتل الخارجي الموجود خارج أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي على طريق صلاح سالم.





وأكد مصطفى، أن النيران كانت بعيدة تمامًا عن قلعة صلاح الدين، حيث كانت فى قطعة أرض فضاء مجاورة لشارع صلاح سالم بمشتل الزهور والنباتات.





وأوضح ناجي محمود مدير عام أسوار القلعة، أن كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار القلعة رصدت نشوب حريق بالأشجار الموجود بالمشتل، وعلى الفور قام أفراد الأمن العاملين بالقلعة والتابعين لوزارة الآثار والموجودين بحجرة المراقبة، بإبلاغ الأثرين بتفتيش القلعة الذين قاموا بدورهم باتخاذ الإجراءات اللازمة باستدعاء المطافئ وإبلاغ الحماية المدنية وشرطة السياحة والآثار.



