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روسيا ترحب بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:46 م
روسيا ترحب بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا
فاسيلي نيبنزيا وهايلي
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وكالات
 
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رحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، اليوم السبت، بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، واصفًا القرار "بالصائب".

 

وأشار المندوب الروسي - في تصريحات أوردتها شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية - إلى أن الولايات المتحدة أسهمت في قتال تنظيم "داعش " الإرهابي، مضيفًا أنه يتعين في نهاية المطاف انسحاب جميع القوى الأجنبية غير الشرعية من سوريا بما فيها القوات الأمريكية.

 

وحول احتمالات تنفيذ واشنطن لهذا الانسحاب، قال نيبنزيا "لقد سمعنا ذلك مرارا من قبل، وسمعنا في وقت لاحق عكس ذلك ، لكنها - تبدو - هذه المرة حقيقية ".

 

وطالب المندوب الروسي بضرورة إجراء حوار مع واشنطن بشأن القضايا الهامة ليس من أجل مصلحة روسيا وحدها أو مصلحة الولايات المتحدة وحدها، بل من أجل مصلحة العالم تحقيقا للاستقرار الاستراتيجي والمضي في مكافحة الإرهاب وتسوية النزاع الإقليمي، مشددًا على أن موسكو تريد أن تكون علاقتها مع الولايات المتحدة علاقة احترام.

المزيد عن: مجلس الامن فاسيلي نيبنزيا سوريا روسيا انسحاب امريكا من سوريا امريكا
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