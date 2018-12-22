عاجل.. وست بروميتش يحسم رحيل حجازي إلى الأهلي

يبدو أن عودة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون إلي الأهلي أصبحت "مستحيلة" في ظل تمسك النادي الإنجليزي بخدماته خلال الفترة الحالية، لرغبته في الصعود لـ"البريميرليج".





وأفادت أنباء واردة من داخل النادي الأهلي أن نادي وست بروميتش أبلغ وسيط الأهلي للمفاوضات معه بشأن ضم "حجازي" أن اللاعب ليس للبيع أو الإعارة لحين الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما أن اللاعب يرغب في الاستمرار في رحلته الاحترافية في إنجلترا.





من ناحية أخري استبعد مسؤولو الزمالك فكرة التعاقد مع "حجازي" نهائيًا خلال الفترة الحالية، وقررت إدارة القلعة البيضاء عدم الدخول في مفاوضات لضم اللاعب، خاصة بعدما علمت رغبة اللاعب في الاستمرار في إنجلترا وعدم تفكيره في العودة لمصر حاليًا.





وذكرت تقارير صحفية أن انباء مفاوضات الزمالك مع "حجازي" كانت محاولة للضغط الاعلامي على الأهلي دون أن يحدث ذلك فعليًا.





ويمتلك أحمد حجازي عدة عروض من أندية مصرية وإنجليزية ولكن إدارة وست بروميتش تتمسك باللاعب، بسبب رغبة النادي في الصعود للدوري الإنجليزي "البريميرليج" هذا الموسم.



