قبل بيعه بالأسواق.. ضبط 2 طن سكر تمويني بالجيزة

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تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من إحباط ترويج طني سكر تمويني وخل صناعي، بعد ضبطهم داخل مصنع غير مرخص، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.



ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص، بتجميع كميات كبيرة من السكر التمويني المدعم من الدولة، وإعادة تعبئته في عبوات جديدة على أنه من إنتاج المصنع، ووضع عناوين وهمية على أكياس السكر، وتصنيع خل الطعام من خامات مجهولة المصدر، وتوزيعها على الأسواق محققا أرباحا مادية كبيرة.



وبالإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية من ضباط وأفراد الإدارة ومداهمة المصنع المشار إليه وضبط داخله طني سكر تمويني وخل صناعي، وتم التحفظ على المضبوطات بإخطار مدير أمن الجيزة.