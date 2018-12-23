أستاذ بمركز بحوث الصحراء: إنتاجية الصوب الزراعية 6 أضعاف الأرض المكشوفة



وأضاف الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء واستشاري الصوب الزراعية، أن الزراعة بالصوب نستطيع من خلالها التحكم في المتغيرات الجوية، كما يصل إنتاجها إلى 6 أضعاف الأرض المكشوفة.



وأكد أن هناك من 15 إلى 20 ألف فدان صوب زراعية متفرقة بمصر، متابعا: "إنشاء 34 ألف فدان صوب زراعية ضمن المرحلة الأولى لمشروع الصوب الزراعية معجزة ستمكن مصر من المنافسة بالسوق الأوروبية".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشروع القومى للصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشركات الصينية والإسبانية المنفذة للمشروع.



ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.





قال الدكتور ياسر عبد الحكيم، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء واستشاري الصوب الزراعية، إن مصر لديها موارد مياه محدودة مشيرًا إلى أن نظام الصوب يساهم في الترشيد بمياه الري بنسبة 90% مقارنة بالزراعة المكشوفة.وإضاف "عبدالحكيم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن فدان الطماطم فى الصوب يحتاج إلى 4 أمتار مكعب مياه بينما الفدان يحتاج إلى 300 متر مكعب مياه للري بالغمر مرة واحدة، منوها إلى أن الرئيس السيسي هو الذي اتخذ قرار الاعتماد على الصوب الزراعية، منذ عامين.