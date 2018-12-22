استقالة الموفد الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد "داعش"

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن استقالة موفد الولايات المتحدة لدى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بريت مكغورك، أمس الجمعة.

وقال المسؤول: "مكغورك" قال في خطاب استقالته: إن مقاتلي داعش لم يُهزموا في الواقع، وإن سحب القوات الأمريكية قبل الأوان قد يعزز الظروف التي تسمح للإرهابيين بإعادة تجميع قواهم في المنطقة.

وكان من المقرر أن يترك الموفد منصبه في فبراير، لكن قيل شعر إنه لم يعد قادراً على الاستمرار في العمل بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا.