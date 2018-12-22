ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كأس آسيا 2019.. منتخب أستراليا في رحلة شاقة للدفاع عن لقبه القاري بالإمارات

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:42 م
كأس آسيا 2019.. منتخب أستراليا في رحلة شاقة للدفاع عن لقبه القاري بالإمارات
منتخب استراليا
طباعة
Advertisements
علاء خليف
 
Advertisements

يستعد المنتخب الأسترالي لرحلة الدفاع عن لقبه في بطولة أمم آسيا، وذلك عندما يشارك في النسخة السابعة عشر من البطولة القارية لعام 2019، والتي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

 

تأهل منتخب استراليا لبطولة أمم آسيا 2019 بالإمارات، بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية برصيد 21 نقطة، وسيتواجد ضمن المجموعة الثانية مع 3 منتخبات عربية هي: فلسطين – سوريا – الأردن.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات منتخب أستراليا في بطولة أمم آسيا وأفضل إنجازاته، وأبرز نجوم المنتخب:-

 

- تاريخ مشاركات استراليا في كأس آسيا:

 

تحمل مشاركة منتخب استراليا في بطولة كأس أمم آسيا 2019 رقم "4" في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، حيث لم يغب عن المسابقة منذ تحوله للعب في القارة الصفراء في عام 2006، وكان أبرز إنجازاته في البطولة التتويج بكأس آسيا في النسخة الأخيرة عام 2015 والتي أقيمت على أرضه، كما حصل على "وصيف" البطولة عام 2011 بعد الخسارة أمام منتخب اليابان في النهائي.

 

ولن يكون المنتخب الأسترالي، أول فريق ينجح في الحفاظ على لقبه ببطولة كأس أمم آسيا، حال التتويج باللقب في الإمارات، بل سبقه إلى ذلك الإنجاز 4 منتخبات، وهي كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان.

 

- مدرب منتخب استراليا:

 

يقود المنتخب الاسترالي في بطولة كأس أمم آسيا 2019، مدربًا وطنيًا هو "جراهام أرنولد" صاحب الـ55 عامًا، وهو واحد من المدربين البارزين في استراليا، سبق وتولى قيادة فريق سيدني الاسترالي الشهير، وتوج معه بلقب بطولتي الدوري وكأس استراليا، تولي "أرنولد" تدريب الكانجارو الاسترالي في يوليو الماضي، وخاض 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه هدف.

 

- نجوم منتخب استراليا:

 

1- ماثيو ليكي:

يعتبر ماثيو ليكي (27 عامًا) المحترف ضمن صفوف فريق هيرتا برلين الألماني واحد من أفضل لاعبي المنتخب الاسترالي يلعب في مركز الجناح الأيمن، و لعب خلال مسيرته ضمن عدة أندية ألمانية أبرزها بورسيا مونشنجلادباخ، وإف سي فرانكفورت و إنجولشتاتا قبل أن يستقر مع فريقه الحالي، خاض مع منتخب بلاده 59 مباراة دولية وسجل 9 أهداف.

 

2- مارك ميليجان:

من النجوم البارزين ضمن صفوف منتخب استراليا مارك ميليجان (33 عامًا) لاعب فريق هيبرنيان الاسكتلندي، قائد المنتخب الاسترالي وصاحب الخبرات الكبيرة، لعب مع منتخب بلاده 73 مباراة دولية، وسجل 6 أهداف، ويتطلع لرفع كأس أمم آسيا هذا العام.

 

3- آرون موي:

لاعب وسط هيدرسفيلد تاون الإنجليزي آرون موي (28 عامًا) من أبرز النجوم في منتخب استراليا، ضمه جراهام أرنولد للقائمة المشاركة في بطولة أمم آسيا، رغم إصابته، ولكنه لديه يقين وثقة بقدرته علي اللحاق بالبطولة التي تنطلق في 5 يناير المقبل، موي لعب 39 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.

 

المزيد عن: منتخب استراليا كاس امم اسيا 2019 كاس اسيا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
مصر المقاصة
بيراميدز
1
x
19:30
1
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
3
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
3
x
14:30
1
بيرنلي
تشيلسي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
2
x
17:00
3
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
0
فولهام
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:00
3
ساوثهامتون
بورنموث
2
x
17:00
0
برايتون
كارديف سيتي
1
x
19:30
5
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
0
x
16:30
0
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
0
x
18:00
0
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
0
x
18:45
0
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
4
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:30
1
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
2
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
3
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
2
x
16:30
1
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
3
x
19:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
1
x
17:15
0
إسبانيول
برشلونة
2
x
19:30
0
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
1
كالياري
ميلان
0
x
16:00
1
فيورنتينا
نابولي
1
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
1
x
16:00
1
تورينو
كييفو فيرونا
1
x
19:00
1
انتر ميلان
يوفنتوس
1
x
21:30
0
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
3
x
16:30
1
هيرتا برلين
شتوتجارت
1
x
16:30
3
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
3
x
16:30
2
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
0
x
19:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
22:00
0
نانت
موناكو
0
x
22:00
0
جانجون
مونبلييه
0
x
22:00
0
ليون
أنجيه
0
x
22:00
0
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
4
x
18:00
0
بشكتاش