كأس آسيا 2019.. منتخب أستراليا في رحلة شاقة للدفاع عن لقبه القاري بالإمارات

يستعد المنتخب الأسترالي لرحلة الدفاع عن لقبه في بطولة أمم آسيا، وذلك عندما يشارك في النسخة السابعة عشر من البطولة القارية لعام 2019، والتي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

تأهل منتخب استراليا لبطولة أمم آسيا 2019 بالإمارات، بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية برصيد 21 نقطة، وسيتواجد ضمن المجموعة الثانية مع 3 منتخبات عربية هي: فلسطين – سوريا – الأردن.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات منتخب أستراليا في بطولة أمم آسيا وأفضل إنجازاته، وأبرز نجوم المنتخب:-

- تاريخ مشاركات استراليا في كأس آسيا:

تحمل مشاركة منتخب استراليا في بطولة كأس أمم آسيا 2019 رقم "4" في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، حيث لم يغب عن المسابقة منذ تحوله للعب في القارة الصفراء في عام 2006، وكان أبرز إنجازاته في البطولة التتويج بكأس آسيا في النسخة الأخيرة عام 2015 والتي أقيمت على أرضه، كما حصل على "وصيف" البطولة عام 2011 بعد الخسارة أمام منتخب اليابان في النهائي.

ولن يكون المنتخب الأسترالي، أول فريق ينجح في الحفاظ على لقبه ببطولة كأس أمم آسيا، حال التتويج باللقب في الإمارات، بل سبقه إلى ذلك الإنجاز 4 منتخبات، وهي كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان.

- مدرب منتخب استراليا:

يقود المنتخب الاسترالي في بطولة كأس أمم آسيا 2019، مدربًا وطنيًا هو "جراهام أرنولد" صاحب الـ55 عامًا، وهو واحد من المدربين البارزين في استراليا، سبق وتولى قيادة فريق سيدني الاسترالي الشهير، وتوج معه بلقب بطولتي الدوري وكأس استراليا، تولي "أرنولد" تدريب الكانجارو الاسترالي في يوليو الماضي، وخاض 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه هدف.

- نجوم منتخب استراليا:

1- ماثيو ليكي:

يعتبر ماثيو ليكي (27 عامًا) المحترف ضمن صفوف فريق هيرتا برلين الألماني واحد من أفضل لاعبي المنتخب الاسترالي يلعب في مركز الجناح الأيمن، و لعب خلال مسيرته ضمن عدة أندية ألمانية أبرزها بورسيا مونشنجلادباخ، وإف سي فرانكفورت و إنجولشتاتا قبل أن يستقر مع فريقه الحالي، خاض مع منتخب بلاده 59 مباراة دولية وسجل 9 أهداف.

2- مارك ميليجان:

من النجوم البارزين ضمن صفوف منتخب استراليا مارك ميليجان (33 عامًا) لاعب فريق هيبرنيان الاسكتلندي، قائد المنتخب الاسترالي وصاحب الخبرات الكبيرة، لعب مع منتخب بلاده 73 مباراة دولية، وسجل 6 أهداف، ويتطلع لرفع كأس أمم آسيا هذا العام.

3- آرون موي:

لاعب وسط هيدرسفيلد تاون الإنجليزي آرون موي (28 عامًا) من أبرز النجوم في منتخب استراليا، ضمه جراهام أرنولد للقائمة المشاركة في بطولة أمم آسيا، رغم إصابته، ولكنه لديه يقين وثقة بقدرته علي اللحاق بالبطولة التي تنطلق في 5 يناير المقبل، موي لعب 39 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.