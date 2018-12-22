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ماذا فعل صديق نيكي ميناج الجديد لكي يثبت حبه لها؟

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:39 م
ماذا فعل صديق نيكي ميناج الجديد لكي يثبت حبه لها؟
صديق نيكي ميناج الجديد
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الفجر الفني
 
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أراد صديق نيكي ميناج الجديد، أن يثبت ولاءه لها ويعبر عن حبه بطريقة فريدة من نوعها، فقام بوضع وشم كينيث بيتي الذي يحمل اسمها على عنقه وبدت نيكي أكثر سعادة من ذي قبل.

وكانت نيكي ميناج نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على Instagram، وسألت المغنية البالغة من العمر 36 عاما حبيبها : هل تأذيت؟ وأجابها لا ..لم أتألم على الإطلاق".

ويبدو أن علاقة الثنائي تسير في خطى سريعة، منذ أن كشفت نيكي ميناج عن علاقتها العاطفية الجديدة لا ينفصل الثنائي ويظهرا في كل مناسبة برفقة بعضهما البعض كان آخرها الاحتفال بعيد ميلادها في نيويورك.

وفي الوقت الذي تبدو فيه ميناج أكثر سعادة من ذي قبل، فإن جمهورها يعيش حالة من القلق بسبب ماضي حبيبها المظلم لاسيما أن كينيث بيتي تمت إدانته من قبل بمحاولة اغتصاب قاصر عام 1995، قضى على إثرها 4 سنوات في السجن.

كما حكم على بيتي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة قتل من الدرجة الأولى عام 2006 قضى منها 7 سنوات في السجن وتم الافراج عنه في عام 2013.

وبالنسبة لنيكي ميناج فإن كل هذا لا يهم حيث قررت الرد على معجبيها والدفاع عن حبيبها، فعندما أشارت إحدى متابعيها إلى أن الحادث، ردت ميناج بأن الأمر وقع عام 1994، مما يعني أنه والضحية حينها كانا قاصرين ولا يعد اغتصابا.

أكدت نيكي ميناج هذا الأمر وقالت إن بيتي كان يبلغ من العمر 15 عاما بينما كانت الفتاة في الـ16 من عمرها، واستمرت مغنية Anaconda في الدفاع عن حبيبها ضد هجوم الإنترنت الشرس قائلة: لا يمكن لأحد أن يخبرني كيف أعيش حياتي، فهم لا يعرفون كيف يعيشون حياتهم".
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