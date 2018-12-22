بنزرت.. توجيه تهمة الإهمال لأم توفى طفلاها حرقا داخل المنزل
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:30 م
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
إندلع حريق داخل شقة بمنطقة برج غماز التابعة لبنزرت صباح اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، أدى إلى وفاة طفلين سنهما 3 و 7 سنوات، مما جعل فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت تتعهد بالبحث في قضية موتهما.
ووجهت الأبحاث مبدئيا أصابع الإتهام إلى الأم بإهمال الطفيلن، إثر تركها لهما بالمنزل الكائن بعمارة واقعة في منطقة برج غماز ببنزرت الشمالية قبل ليلة لقضاء شؤون خاصة.
وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد النيران، غير أنه تم اكتشاف جثتي الطفلين ملتصقتان ببعضهما البعض متفحمتان، ليقع بتكليف من النيابة العمومية الإحتفاظ بالأم رهن التحقيق مع فتح تحقيق مواز لمعرفة أسباب الحريق.
Advertisements