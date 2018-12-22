بنزرت.. توجيه تهمة الإهمال لأم توفى طفلاها حرقا داخل المنزل

إندلع حريق داخل شقة بمنطقة برج غماز التابعة لبنزرت صباح اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، أدى إلى وفاة طفلين سنهما 3 و 7 سنوات، مما جعل فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت تتعهد بالبحث في قضية موتهما.





ووجهت الأبحاث مبدئيا أصابع الإتهام إلى الأم بإهمال الطفيلن، إثر تركها لهما بالمنزل الكائن بعمارة واقعة في منطقة برج غماز ببنزرت الشمالية قبل ليلة لقضاء شؤون خاصة.



