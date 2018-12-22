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يقترب من الرحيل.. ماذا قدم "جاتوزو" في 390 يومًا مع ميلان الإيطالي؟

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:39 م
يقترب من الرحيل.. ماذا قدم جاتوزو في 390 يومًا مع ميلان الإيطالي؟
جينارو جاتوزو
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علاء خليف
 
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واصل إيه سي ميلان نتائجه المُخيبة تحت قيادة مدربه "جينارو جاتوزو" وخسر أمام فريق فيورنتينا بنتيجة 1/0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي موسم 2018-2019.

ويحتل إيه سي ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، جمعها من (7 انتصارات – 6 تعادلات – 4 هزائم – أهداف له 24 – أهداف عليه 19).

وتولي جينارو جاتوزو القيادة الفنية لفريق إيه سي ميلان في 27 نوفمبر عام 2017 خلفًا للمدرب فينتشينزو مونتيلا، ومستمر علي رأس الجهاز الفني للروسونيري منذ (390 يومًا تقريبًا)، طوال هذه المدة لم يُحقق المدرب الإيطالي ما يشفع له للاستمرار مع الميلان سواء على مستوي الأداء أو النتائج، ونال انتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة بسبب النتائج المُخيبة التي يُحققها الفريق في بطولة الدوري الإيطالي، ولم يحصد أي بطولة مع الفريق.

قاد "جاتوزو" فريق ميلان الإيطالي في 57 مباراة رسمية في مختلف البطولات بداية من موسم 2017-2018 ، حقق الفوز في 27 مباراة بنسبة (47.4%)، بينما خسر في 14 مباراة بنسبة (24.6 %)، وتعادل في 16 مباراة بنسبة (28%)، وسجل لاعبوه 87 هدفًا بمعدل (1.52 هدف لكل مباراة)، واستقبلت شباكه 67 هدفًا بمعدل (1.17 هدف لكل مباراة).

أنهي ميلان بقيادة "جاتوزو" الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 64 نقطة جمعها من (18 انتصارًا – 10 تعادلات – 10 هزائم)، بينما يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري بالموسم الحالي برصيد 27 نقطة ( 7 إنتصارات – 6 تعادلات – 4 هزائم) وفي طريقه لإنهاء الموسم في مركز مُتراجع أيضًا بالبطولة المحلية هذا الموسم.

أما على مستوي البطولات الأوروبية، فشل "جاتوزو" في تحقيق أي إنجاز مع ميلان في بطولة الدوري الأوروبي الذي شارك الفريق فيها خلال الموسمين الماضيين، حيث ودع "اليورباليج" الموسم الماضي من دور الـ16 بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-0، 3-1 على الترتيب، بينما ودع منافسات البطولة في الموسم الحالي من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 10 نقاط.

يا تري هل تكون خسارة ميلان أمام فيورنتينا في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، بمثابة المسمار الأخير في نعش "جاتوزو" ويرحل عن تدريب الروسونيري قبل حلول العام الجديد؟ أم يستمر المدرب وتستمر معه حالة التخبط والتراجع التي يعيشها الفريق الإيطالي؟

المزيد عن: مدرب ميلان الإيطالي رحيل جاتوزو خسارة ميلان جينارو جاتوزو جاتوزو وميلان الدوري الإطيالي
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