ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أبوستيت": الصوبات الزراعية ستحقق توازن في الأسواق

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:39 م
أبوستيت: الصوبات الزراعية ستحقق توازن في الأسواق
الرئيس السيسي
طباعة
Advertisements
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوبات الزراعية ستحقق توازن في الأسواق وستمنع ارتفاع الأسعار، موضحًا أن فترة ما بين العروات سيتم ضخ إنتاج الصوب في الأسواق؛ حتى تتزن الأسعار.

وأضاف "أبو ستيت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الزراعة داخل الصوبات محمية من الظروف الجوية وبالتالي الإنتاج مستمر دون الارتباط بمواعيد، مؤكدًا أن المشروع يعود على الشعب.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الزراعة، إلى أنه مع إنشاء المراكز اللوجستية لتسويق المنتجات الغذائية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وسيتم توفير المنتجات مباشرة دون اللجوء للحلقات الوسيطة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشروع القومى للصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشركات الصينية والإسبانية المنفذة للمشروع.

ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.
المزيد عن: مجال الأمن الغذائي قناة صدي البلد علي مسئوليتي توك شو الصوبات الزراعية الصوب الزراعات المحمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي اخبار مصر أحمد موسى
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
مصر المقاصة
بيراميدز
1
x
19:30
1
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
3
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
3
x
14:30
1
بيرنلي
تشيلسي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
2
x
17:00
3
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
0
فولهام
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:00
3
ساوثهامتون
بورنموث
2
x
17:00
0
برايتون
كارديف سيتي
1
x
19:30
5
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
0
x
16:30
0
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
0
x
18:00
0
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
0
x
18:45
0
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
4
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:30
1
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
2
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
3
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
2
x
16:30
1
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
3
x
19:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
1
x
17:15
0
إسبانيول
برشلونة
2
x
19:30
0
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
1
كالياري
ميلان
0
x
16:00
1
فيورنتينا
نابولي
1
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
1
x
16:00
1
تورينو
كييفو فيرونا
1
x
19:00
1
انتر ميلان
يوفنتوس
1
x
21:30
0
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
3
x
16:30
1
هيرتا برلين
شتوتجارت
1
x
16:30
3
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
3
x
16:30
2
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
0
x
19:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
22:00
0
نانت
موناكو
0
x
22:00
0
جانجون
مونبلييه
0
x
22:00
0
ليون
أنجيه
0
x
22:00
0
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
4
x
18:00
0
بشكتاش