"أبوستيت": الصوبات الزراعية ستحقق توازن في الأسواق



وأشار وزير الزراعة واستصلاح الزراعة، إلى أنه مع إنشاء المراكز اللوجستية لتسويق المنتجات الغذائية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وسيتم توفير المنتجات مباشرة دون اللجوء للحلقات الوسيطة.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشروع القومى للصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشركات الصينية والإسبانية المنفذة للمشروع.



ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.



قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوبات الزراعية ستحقق توازن في الأسواق وستمنع ارتفاع الأسعار، موضحًا أن فترة ما بين العروات سيتم ضخ إنتاج الصوب في الأسواق؛ حتى تتزن الأسعار.وأضاف "أبو ستيت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الزراعة داخل الصوبات محمية من الظروف الجوية وبالتالي الإنتاج مستمر دون الارتباط بمواعيد، مؤكدًا أن المشروع يعود على الشعب.