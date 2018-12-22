علاء عابد: "دعاء الناس الطيبين هو اللي أنقذ بسمة وهبة" (فيديو)

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وجه النائب علاء عابد، زوج الإعلامية بسمة وهبة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، الشكر لجمهور "وهبة" الذي يسأل عليها بشكل مستمر، للإطمئنان على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة شديدة.



وتابع "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن "بسمة" مرت بأزمة صحبة كبيرة خلال الفترة الماضية، معقبًا: "دعاء الناس الطيبين هو الذي انقذ بسمة، ربنا لديه إرادة بعودة بسمة مرة أخرى".



وطلبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، الدعاء من جمهورها قبل دخولها غرفة العمليات في أحد المستشفيات الأمريكية، لإجراء جراحة في المعدة، لم تكشف عن طبيعتها، وجدد شقيقها هشام قلق متابعيها بعدما طلب الدعاء مجددًا، ملمحًا لمرور بسمة بحالة حرجة.



بسمة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" و"هنا القاهرة" صدمت متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك، بتأكيد دخولها مستشفى ‏‎Fresno Heart & Surgical Hospital‎‏، وعلقت قائلة: "اللهم إنك قلت ادعوني استجب ف دعوتك وعليك الإجابة، اللهم إني وكلتك امري كله سخر لي الأسباب وقدر لي كل الخير اللهم لا ترد لي دعوه تمناها قلبي لا يقدر عليها الا انت".



وسافرت بسمة وهبة أولًا إلى لندن بحثًا عن العلاج في رحلة وصفتها بالاستكشافية للمرض، ثم عادت وسافرت بصحبة زوجها عضو البرلمان المصري علاء عابد لولاية كاليفورنيا، ودخلت المستشفى للخضوع لجراحة وصفت بـ "الحرجة" في المعدة، وامتنع شقيقها هشام عن إعطاء تفاصيل حول حالتها الصحية، مؤكدًا أنها ستشرح حقيقة وضعها الطبي فور عودتها إلى القاهرة، علمًا أنها انضمت مؤخرًا لحملات التوعية من مرض السرطان.



