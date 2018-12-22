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الملك سلمان يتلقى برقية عزاء من رئيس الإمارات في وفاة الأمير طلال

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:31 م
الملك سلمان يتلقى برقية عزاء من رئيس الإمارات في وفاة الأمير طلال
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الفجر السعودي
 
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وعبر سمو رئيس دولة الإمارات عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المزيد عن: طلال بن عبدالعزيز رئيس الإمارات برقية عزاء الملك سلمان
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