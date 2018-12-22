محسن عادل: الحكومة بصدد تدشين الجيل الرابع من المناطق الصناعية الحرة

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة بصدد تدشين الجيل الرابع من المناطق الصناعية الحرة التى تعتمد على التكامل الصناعى داخل المنطقة الواحدة، مشيرًا إلى أن هناك منطقة تعد فى الجيزة لتكنولوجيا المعلومات، وأخرى فى مطوبس بكفر الشيخ للكيماويات والصناعات المكملة.





وأشار عادل، إلي إنه خلال الفترة الماضية مصر كانت تشهد تركز الاستثمارات فى مناطق محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة عادت لإنشاء المناطق الحرة مرة أخرى، مؤكدًا أن أول منطقة حرة متخصصة سوف تفتح هى منطقة المنيا للمنسوجات، والتى أنشئت لتستغل بحث المستثمر الصينى عن أماكن للاستثمار فى هذا القطاع.





وأكد عادل أنه منتصف يناير المقبل سوف يعلن إنهاء أى تعامل بالكاش داخل الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تنهى منظومة للربط الإلكترونى مع كل الجهات، مؤكدًا أن نسبة المكون المحلى المصرى ما زالت تحتاج لزيادة، لذلك كان هناك توجه أن يكون لدينا صناعات متكاملة.





وأوضح أن الحكومة بصدد تدشين منطقة صناعية حرة بالصف ومنطقة أخرى للصناعات الغذائية ببنها ومنطقة لصناعات الفوسفات، مؤكدًا أن الهيئة لاحظت مؤخرًا طلبا متزايدا على الاستثمار فى محافظات كانت تعرف قديمًا بقلة جذب الاستثمار.



