محسن عادل: الحكومة بصدد تدشين الجيل الرابع من المناطق الصناعية الحرة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:27 م
الفجر الاقتصادي
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قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة بصدد تدشين الجيل الرابع من المناطق الصناعية الحرة التى تعتمد على التكامل الصناعى داخل المنطقة الواحدة، مشيرًا إلى أن هناك منطقة تعد فى الجيزة لتكنولوجيا المعلومات، وأخرى فى مطوبس بكفر الشيخ للكيماويات والصناعات المكملة.
وأشار عادل، إلي إنه خلال الفترة الماضية مصر كانت تشهد تركز الاستثمارات فى مناطق محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة عادت لإنشاء المناطق الحرة مرة أخرى، مؤكدًا أن أول منطقة حرة متخصصة سوف تفتح هى منطقة المنيا للمنسوجات، والتى أنشئت لتستغل بحث المستثمر الصينى عن أماكن للاستثمار فى هذا القطاع.
وأكد عادل أنه منتصف يناير المقبل سوف يعلن إنهاء أى تعامل بالكاش داخل الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تنهى منظومة للربط الإلكترونى مع كل الجهات، مؤكدًا أن نسبة المكون المحلى المصرى ما زالت تحتاج لزيادة، لذلك كان هناك توجه أن يكون لدينا صناعات متكاملة.
وأوضح أن الحكومة بصدد تدشين منطقة صناعية حرة بالصف ومنطقة أخرى للصناعات الغذائية ببنها ومنطقة لصناعات الفوسفات، مؤكدًا أن الهيئة لاحظت مؤخرًا طلبا متزايدا على الاستثمار فى محافظات كانت تعرف قديمًا بقلة جذب الاستثمار.
وبدأت مصر خطوات فعلية لبناء الجيل الرابع من المناطق الاستثمارية والحرة العامة، بهدف تحقيق خطة الحكومة بالوصول لصافى استثمارات أجنبية مباشرة إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019، من 7.9 مليار دولار فى السنة السابقة، لترتفع إلى 20 مليار دولار خلال عام 2021-2022، وذلك لتحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% فى السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى 8% فى السنة الأخيرة منها.
وتعتزم وزارة الاستثمار، إنشاء 7 مناطق حرة فى كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية،وجارى إنشاء 12 منطقة استثمارية بإجمالى مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها، وهم منطقة استثمارية بميناء القاهرة بمساحة 2285 فدانا، سيتى سنتر المعادى بمساحة 23.3 فدان، سيتى سنتر ألماظة بمساحة 29.5 فدان وكلها مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، ومنطقة استثمارية بجامعة القاهرة بمساحة 749 فدانا، جامعة عين شمس بمساحة 163 فدانا، جامعة الفيوم بمساحة 150 فدانا، مدينة الأبحاث العلمية بمساحة 135 فدانا مخصصة لأنشطة التعليم والبحث العلمى.
كما تستهدف إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة بإجمالى مساحة 33 ألف فدان تغطى كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والصعيد، إذ سيتم إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 10 آلاف فدان بشمال سيناء بمركز الحسنة، منطقة بمحافظة السويس على مساحة 744.3 فدان، القليوبية (عرب العليقات) بمساحة 36 فدانا، أسوان (وادى هلال) بمساحة 5115 فدانا، الإسماعيلية بمساحة 158 فدانا، القليوبية بمساحة 3.6 فدان، الوادى الجديد (الفرارة) بمساحة 74 فدانا، وكلها مخصصة للنشاط الصناعى.
كما سيتم إنشاء منطقة استثمارية بالوادى الجديد على مساحة 124 فدانا، وأخرى بجنوب سيناء على مساحة 8 آلاف فدان مخصصة للنشاط السياحى، فيما سيتم إنشاء منطقة بمحافظة سوهاج بمساحة 2295 فدانا، أسيوط (بنى غالب) بمساحة 200 فدان، أسيوط (مركز الفتح) مخصصة للنشاط اللوجيستى، وسيتم إنشاء منطقتين بمحافظة الأقصر على مساحة 4 آلاف فدان، بمحافظة أسيوط (مركز الفتح) بمساحة 952 فدان مخصصة للنشاط الزراعى، واثنين آخرين بمحافظة الأقصر واحدة بمركز إسنا والثانية بطريق الرزيقات على مساحة 650، 500 فدان على التوالى مخصصتا للنشاط الداجنى، وأخيراً منطقة استثمارية بمحافظة الأقصر (الحبيل) بمساحة 31 فدانا للصناعات الحرفية
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