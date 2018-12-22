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بلاغ من الجامعة التونسية لتغيير مكان مباراة الهلال و الإفريقي (صورة)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:06 م
بلاغ من الجامعة التونسية لتغيير مكان مباراة الهلال و الإفريقي (صورة)
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مروى الجلاصي
 
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نشرت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، بلاغا دعت فيه إلى تأجيل مباراة الهلال السوداني والنادي الإفريقي، إثر الإعتداء الذي تعرض له وفد الإفريقي منذ قليل، من قبل جماهير الهلال التي اعتدت على حافلة الفريق والسيارات المصاحبة بالحجارة.

وقد جاء بنص البلاغ، "رغم مراسلات الجامعة المتعددة إلى كل الجهات المعنية وخاصة الإتحاد الإفريقي الذي قام بتعيين منسق أمني خاص لمباراة الهلال السوداني و النادي الافريقي  ورغم كل التطمينات التي وردت على الجامعة التي مازالت تتابع عن كثب حيثيات المباراة  المذكورة ، وإثر إعلامنا من طرف موفدي الجامعة للسودان بالإعتداأت التي حصلت على وفد النادي الافريقي  قبل بداية الحصة التدريبية اليوم السبت 22 ديسمبر 2018 ، فقد اتصلت الجامعة من جديد بالإتحاد الإفريقي مطالبة بتأجيل المباراة نظرا للخطورة التي تكتسيها على سلامة اللاعبين والمسيرين وتعيينها لاحقا في ملعب محايد ، وإن تعذر ذلك الإبقاء عليها بالخرطوم دون حضور الجمهور.
علما أن الجامعة قد قامت بمراسلة الإتحاد الإفريقي في العديد من المرات خلال هذا الأسبوع في كل الجوانب المتعلقة بهذه المقابلة ، كما تم ترجمة ما وقع كتابته خلال هذا الأسبوع في الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني إضافة إلى بعض المقالات التحريضية وقد تم إرسالها للإتحاد الإفريقي .
ختاما تحمل الجامعة جميع الأطراف المسؤولة على تنظيم هذه المباراة وتأمينها مسؤولية أي أَذًى يمس بسلامة البعثة التونسية وأي تصرف قد يخرج المباراة عن إطارها الرياضي أو أن يمس باستحقاقات  النادي الرياضية".

ويشار إلى أن الإعتداء على وفد النادي الإفريقي، أدى إلى تعرض الحارس سيف الشرفي إلى إصابة على مستوى الرأس بعد رشق حافلة 'باب الجديد' من طرف أحباء الهلال السوداني بالحجارة في طريق العودة إلى النزل بعد الحصة التدريبية الأخيرة بملعب الجوهرة.
بلاغ من الجامعة التونسية لتغيير مكان مباراة الهلال و الإفريقي (صورة)
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