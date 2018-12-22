القبض على فنانة شهيرة بتهمة تجارة المخدرات (صورة)

ألقت الشرطة الهندية القبض على نجمة بوليوود الممثلة الهندية أسواثي بابو بتهمة تورّطها في واحدة من أضخم شبكات تجارة المخدرات.









وفي التفاصيل، فقد بدأت الشرطة بتعقّب تحرّكات أسواثي بابو عندما وصلتها معلومات سرية عن اقتناء النجمة البوليوودية مخدرات معدة للبيع والإتجار.









وقد ألقت الشرطة القبض على أسواثي بابو في الجرم المشهود وبحوزتها 58 غراماً من عقار الاكستاسي في شقتها في كوتشي.