المحافظ يهنئ فريق الشرقية للهوكي لحصوله على بطولة إفريقيا





هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فريق الشرقية للهوكي رجال بفوزه ببطولة إفريقيا، للمرة الـ 24 في تاريخه والتي أقيمت بدولة نيجيريا ، محققاً رقماً قياسياً جديداً يسجل بإسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، متمنياً لهم مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية والإفريقية .





أكد محافظ الشرقية ، علي أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات الدولية، مشيراً إلي أن ريادة محافظة الشرقية في لعبة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.





توج فريق الشرقية للهوكي بلقب البطولة الأفريقية بالفوز ببطولة الأندية الأفريقية رقم 24 بعد الفوز على فريق "GRA" بطل غانا بنتيجة 3 / 1 .





وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة لفريق الشرقية للهوكي قبل سفره للمشاركة في البطولة الأفريقية لحثهم على الفوز باللقب وإسعاد شعب الشرقية ورفع إسم مصر عالياً بالمحافل الدولية.



