جوجل بلاي| تعرف على تطبيق "Flipkart" المصنف ضمن الأفضل في 2018

أطلقت شركة " جوجل بلاي "، العالمية، تطبيقًا بعنوان "Flipkart"، وهو التطبيق الرسمي للمتجر الإفتراضي الذي يحمل نفس الإسم، والمصنف رقم واحد في الهند ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان في العالم، على قدم المساواة تقريبا مع الصين، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة..





وتقدم " جوجل بلاي "، من خلال هذا التطبيق تصفح كل أجنحة المتجر: إنطلاقا من جناح ملابس الرجال والنساء، والإكسسوارات، والأحذية، وملابس الأطفال، والأجهزة، والكتب، وألعاب الفيديو، والأفلام، والكثير غير ذلك.





كما يمكن المستخدمين المشتركين على التطبيق من تفعيل إشعارات التخفيضات، وتتبع المنتجات، و تكوين لائحة متمنيات الشراء، إلخ. كما يمكنك أيضا أن تختار من بين طرق عديدة للأداء، من البطاقة البنكية إلى الدفع نقدا عند التسليم. لكن أفضل خاصية قد تكون: ضمان إعادة المنتوجات.





Flipkart هو متجر على الإنترنت، الذي لا يمكن أن نقارنه إلا بإسم كبير من قبيل Amazon. لربما يعني لكم هذا شيئا.





ويعد هذا التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الأفضل، التي أعلنت عنها الشركة خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards .





وجاءت قائمة التطبيقات كالتالي:





الألعاب: PUBG MOBILE





التطبيقات: YouTube TV





الأفلام: Avengers: Infinity War





تطبيق Drops: Learn 31 new languages





لعبة PUBG MOBILE





Black Panther





Avengers: Infinity War





Thor: Ragnarok





Jumanji: Welcome to the Jungle





Deadpool





Fire and Fury by Michael Wolff





The Outsider by Stephen King





Fear by Bob Woodward





Rules for Life by Jordan B. Peterson





Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis





- معلومات لا تعرفها عن "جوجل بلاي Google Play –"





ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.





وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.





- ماذا تعرف عن شركة "جوجل - Google"؟