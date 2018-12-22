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جوجل بلاي| تعرف على تطبيق "Flipkart" المصنف ضمن الأفضل في 2018

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:18 م
جوجل بلاي| تعرف على تطبيق Flipkart المصنف ضمن الأفضل في 2018
جوجل
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محمد المسلمي
 
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أطلقت شركة "جوجل بلايالعالمية، تطبيقًا بعنوان "Flipkart"، وهو التطبيق الرسمي للمتجر الإفتراضي الذي يحمل نفس الإسم، والمصنف رقم واحد في الهند ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان في العالم، على قدم المساواة تقريبا مع الصين، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة..


وتقدم "جوجل بلاي"، من خلال هذا التطبيق تصفح كل أجنحة المتجر: إنطلاقا من جناح ملابس الرجال والنساء، والإكسسوارات، والأحذية، وملابس الأطفال، والأجهزة، والكتب، وألعاب الفيديو، والأفلام، والكثير غير ذلك.


كما يمكن المستخدمين المشتركين على التطبيق من تفعيل إشعارات التخفيضات، وتتبع المنتجات، و تكوين لائحة متمنيات الشراء، إلخ. كما يمكنك أيضا أن تختار من بين طرق عديدة للأداء، من البطاقة البنكية إلى الدفع نقدا عند التسليم. لكن أفضل خاصية قد تكون: ضمان إعادة المنتوجات.


Flipkart هو متجر على الإنترنت، الذي لا يمكن أن نقارنه إلا بإسم كبير من قبيل Amazon. لربما يعني لكم هذا شيئا.


ويعد هذا التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الأفضل، التي أعلنت عنها الشركة خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards.


وجاءت قائمة التطبيقات كالتالي:


 الألعاب: PUBG MOBILE


 التطبيقات: YouTube TV


الأفلام: Avengers: Infinity War


 تطبيق Drops: Learn 31 new languages


 لعبة PUBG MOBILE


Black Panther


Avengers: Infinity War


Thor: Ragnarok


Jumanji: Welcome to the Jungle


Deadpool 


Fire and Fury by Michael Wolff


The Outsider by Stephen King


Fear by Bob Woodward


 Rules for Life by Jordan B. Peterson


Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis


- معلومات لا تعرفها عن "جوجل بلاي Google Play –"


ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.


وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.


- ماذا تعرف عن شركة "جوجل - Google"؟


و"جوجل - Google" هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، وتم اختيار اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وتنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

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