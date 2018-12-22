عمرو أديب عن افتتاح مشروع الصوب الزراعية: "السيسي ماكنش مبسوط بالأداء"
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:19 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان سعيدا بمتابعة افتتاح الرئيس السيسي مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، معقبا: "البلد لو اطربقت هتطربق على دماغنا كلنا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تلك المشروعات تستهدف توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن هناك دول تزرع على نقطة مياه، وتزرع على "الحيطة"، مضيفا: "لازم نعرف اللي دولة بتنفذه بكام ومنين".
وأضاف أن الرئيس السيسي اليوم لم يكن سعيدا بالأداء: "الريس مكنش مبسوط"، ووجه حديثه إلى ضباط قوات مسلحة مثلما وجه حديثه لمحافظ القاهرة.
وافتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.
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