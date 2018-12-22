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وزير الزراعة عن مشروع الصوب: إنجاز تحقق بدول أخرى في عشرات السنين (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:19 م
وزير الزراعة عن مشروع الصوب: إنجاز تحقق بدول أخرى في عشرات السنين (فيديو)
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داليا الحسين
 
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أعرب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، عن فخره لما أنجزته الشركة الوطنية للزراعات المحمية خلال العامين الماضين، مؤكدًا أنه إنجاز تحقق في دول أخري على مدى عشرات السنوات.

وقال "أبو ستيت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "cbc"، إن إنتاج الفدان الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج 4 أضعاف الفدان بالأرض المكشوفة، موضحًا أن النباتات ترتفع علي الأحبال لطول 6 أمتار في حين نظرتها لا ترتفع عن متر.

وأضاف أن الصوب الزراعية ترشد حوالى 60 % من مياه الري، مؤكدًا أن استهلاك المياه في الصوب الزراعية حوالي ثلث استهلاكها في الأرض المكشوفة، منوهًا إلى أن الإنتاج لا يتأثر بالعوامل الطبيعية وبالتالي نستطيع التحكم في مواعيد الزراعة، ومن هنا يمكن تغطية فترات العروات التي ترتفع فيها أسعار الخضار.

وكشف عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس قائلًا: "تقليل مساحات الزراعات مع سوء الأحوال الجوية أدى إلى زيادة الأسعار"، منوهًا أن البطاطس من الزراعات المكشوفة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رجال القوات المسلحة قاموا بجهد كبير فى إنجاز هذا المشروع، الذي سيوف آلاف من فرص العمل.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاعة الزراعة واستصلاح الأراضي.
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