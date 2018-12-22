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مدرب إنبي بعد التعادل مع بيراميدز: خطفنا نقطة ثمينة من فريق كبير

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:12 م
مدرب إنبي بعد التعادل مع بيراميدز: خطفنا نقطة ثمينة من فريق كبير
بيراميدز
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علي نبوي
 
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قال محمد عبد الكريم المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز ونجح في الحصول على نقطة بعد التعادل بهدف لكل فريق.

 

مدرب إنبي بعد التعادل مع بيراميدز: خطفنا نقطة ثمينة من فريق كبير


وأضاف عبد الكريم عقب نهاية اللقاء: "الحمد لله على التعادل، نجحنا في الحصول على نقطة أمام فريق يضم جهاز فني كبير ولاعبين مميزين للغاية".

 

وتابع: "اللاعبون قدموا مستوى مميز للغاية، ونفذوا الخطة التي وضعها لهم الجهاز الفني بقيادة كابتن علي ماهر وأشكرهم على ما قدموه".

 

وواصل: "في الشوط الأول سيطر بيراميدز على اللقاء، لكننا في الشوط الثاني أتيتحت لنا أكثر من فرصة وكان من الممكن أن نحقق الفوز لو نجح حمدي فتحي في تسجيل الفرصة المحققة له".

 

وأوضح: "درسنا فريق بيراميدز جيدا، واللعب أمامهم عندما كنا نتولى تدريب سموحة ساعدنا في تحقيق التعادل".

 

وأضاف: "أعتقد بأن الجميع لاحظ الاختلاف مع إنبي بعد تولينا المهمة، ونتمنى أن نعيد الفريق البترولي لمكانه الطبيعي".

 

وأتم حديثه: "مجلس الإدارة يدعمنا بقوة، ونأمل في دعم الفريق خلال يناير بصفقات قوية، لإعادة الفريق لسابق عهده".

 

المزيد عن: محمد عبد الكريم رياضة بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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