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جاريث بيل يتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:13 م
جاريث بيل يتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية
جاريث بيل
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الفجر الرياضي
 
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توج الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في دولة الإمارات وحصد لقبها الفريق الملكي للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصل البرازيلي كايو، لاعب العين الإماراتي، على الكرة الفضية، كثاني أفضل لاعب في البطولةـ فيما نال رافاييل سانتوس لاعب ريفر بليت الأرجنتيني الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب بالبطولة.

وحافظ ريال مدريد الأسباني على لقبه عندما توج بلقب بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA، إثر تفوقه على العين الإماراتي (4-1) في المباراة النهائية التي جرت على ستاد مدينة زايد وسط حضور جماهيري كبير.

وبهذا التتويج رفع ريال مدريد رصيده من التتويجات إلى أربعة ألقاب جاءت الثلاث الأخيرة على التوالي، ليضرب رقما قياسيا ويصبح الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة بشكلها الجديد.

المزيد عن: مونديال الأندية كأس العالم للأندية ريال مدريد والعين ريال مدريد الاسباني جاريث بيل أفضل لاعب في البطولة
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