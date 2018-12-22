غدًا.. مي القاضي ضيفة "ستار شو" على إذاعة "الشرق الأوسط"

تحل الفنانة مي القاضي، ضيفة على برنامج "ستار شو" عبر إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، غدًا الأحد في تمام الساعة ٩ مساءً وحتى ١٠ مساءً على الهواء مباشرًة، مع الإعلامي خالد شاهين وشروق دياب.

وتكشف "مي" عن أعمالها الفنية الجديدة خلال الفترة القادمة، وخاصة دراما رمضان 2019، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير" ضمن دراما رمضان 2018، والتي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.

برنامج "ستار شو" يذاع على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، يوم الأحد من كل أسبوع الساعة ٩ مساءً وحتى ١٠ مساءً على الهواء مباشرة، تقديم خالد شاهين وشروق دياب، ومن إعداد حسين أنسي.