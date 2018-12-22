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شروق تطرح "الباب مفتوح" في الكريسماس وتؤجل ألبومها لأعياد الربيع (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:11 م
شروق تطرح الباب مفتوح في الكريسماس وتؤجل ألبومها لأعياد الربيع (فيديو)
شروق
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الفجر الفني
 
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تستعد المطربة الشابة شروق سمير، لطرح أغنية من ضمن أغنيات ألبومها الجديد على طريقة السينجل تزامناً مع احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وهي أغنية "الباب مفتوح" من كلمات إبراهيم محمد والحان محمد مصطفي وتوزيع مصطفى غانم وهندسه صوتيه محمد جوده.

 

وقررت شروق، أن يتم تصوير الأغنية بداية من شهر يناير المقبل تمهيداً لطرح أولى ألبومتها فى موسم أعياد الربيع وهو الألبوم الذي تعاونت من خلاله مع عدد كبير من كبار الشعراء والملحنين، حيث تعاونت مع الشعراء ناصر الجيل وأمل الطائر وإبراهيم محمد.

 

ومن الملحنين وليد منير وحسين محمود ومحمد مصطفى وتوزيع موسيقي مع أحمد عادل وباسم منير وبيشوي سمير ومصطفى غانم.

 

وطرحت شروق منذ فترة أغنية "فاجئتني" من كلمات ناصر الجيل وألحان حسين محمود وتوزيع باسم منير وتم تصويرها فيديو كليب مع المخرج سامي بساط ومن إنتاج شركة "صول".

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