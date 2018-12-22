المُتهم هارب من حكم نهائي.. وتحريات "مضروبة" ورطت شخصًا آخر| تفاصيل جديدة في قضية "مستريح دار السلام"

قبل 9 أشهُر، كانت منطقة دار السلام على موعد مع نهاية أثلجت صدور قاطنيها، لأحد أشهر رجالها نفوذًا، (ح . ح)، الشهير بـ"مستريح دار السلام" و(ع . ح) وذلك بعدما حكمت محكمة جنح دار السلام بسجنه الوجوبي، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

تعود قصة (ح .ح) إلى سنوات ما بعد ثورة 25 يناير مباشرة، حينما بدأ يسطو على حقوق الغير بطرق غير مشروعة استنادًا على ركيزة البلطجة، والنصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم في المقاولات، وصولًا بالتهرب من الالتزامات التي يُبرمها، إلى أن تقدم العديد من قاطني دار السلام ببلاغات إلى جهات أمنية عدة يتهمونه فيها؛ ببيع ملك الغير والتزوير والنصب والتهرب من الالتزامات.

وفي نوفمبر 2017، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على (ح . ح) بتهمة النصب إثر تلاقيها بلاغات عدة تُفيد بأن المذكور تمكن من النصب والاحتيال على 15 شخصًا، بإجمالي مبالغ مالية تخطت الـ14 مليون جنيها، حيث أثبتت تحريات "الأموال العامة" صحة الواقعة وأحالت القضية للمحكمة التي قضت بحبسه احتياطيًا لنحو شهرين، ثم أخلت سبيله في جلسة 25 يناير 2017.

ونظرًا لكثرة البلاغات المُقدمة ضد (ح . ح)، من قاطني دار السلام ومجاوراتها، التي تؤكد أن المذكور كان بمثابة علاء الدين الذي خرج من مصباحه السحري ليستغل أموالهم بعد أن أوهمهم بقدرته على توظيف تلك الأموال في مجال شراء وبيع الأراضي والعقارات والمقاولات، إلى أن اكتشفوا أنه مجرد "مستريح" جديد، وأمام سيل تلك البلاغات استأنفت النيابة على الحكم، وخرج أمر المحكمة بالحبس 3 سنوات لـ(ح . ح).

قصة الهارب من تنفيذ حكم المحكمة بالسجن (ح . ح) لم تنتهي بعد، فعلى الرغم من صدور حكمًا نهائيًا على المذكور إلا أن ثمة تطورات ظهرت على قضية "مستريح دار السلام" مؤخرًا، باتهام (ي .ع. م) بأنه القائم بتلك الجرائم وذلك؛ لتبرئة المتهم الأول، (ح . ح)، مما نسب إليه، وفقًا لتحريات مغلوطة، جملة وتفصيلًا، تورط فيها متواطئون مع المتهم الأول، على حد قول شقيقه (ط. ع. م).

يقول (ط. ع): "أصل القصة يعود إلى قطعة أرض في شارع نور عطاالله (اندريا سابقًا) بكورنيش المعادي، شاركت فيها والدتي بالمباني مع (ح. ح)، قبل عدة سنوات من صدور أحكام بسجنه، حيث حررت والدتي عقود مع (ح . ح) لإقامة 3 مباني على قطعة الأرض، حصل فيها الأخير على مشاركة بنسبة أكثر من 50% نظير أن محاضر الحي والمخالفات يتحملها (ح . ح)، وكان هو المقاول والقائم بأعمال البناء، فقط كانت مشاركة والدتي بالأموال".

ويضيف (ط.ع): "مع بداية ظهور مشكلات على المباني أنذرنا (ح . ح) أكثر من مرة باتخاذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى فسخ إلى أن تم القبض على شقيقي (ي. ع) في 28 أغسطس الماضي، رغم أننا 9 أخوة، (ي.ع) ليس له أي صفة في العقود، حتى أن بعض القضايا التي حررت ضده في أوقات سابقة انتهت بالبراءات، لعدم وجود صفة له بالعقود، وفوجئنا أنه في محضر الضبط الأخير أن مهنة (ي. ع) مُقيدة مقاول، رغم أن أخي يمتلك محل ألبان معروف، وليس له أي صلة بالمقاولات".

ويتابع (ط.ع): "قدمنا كافة الأوراق، سواء العقود أو المستندات، التي تثبت أن أخي (ي.ع) غير معني بالاتهام وأن القائم بأعمال البناء على قطعة الأرض؛ (ح . ح)، وهو أمر معلوم لدي الجميع في المنطقة، غير أن (ي. ع) أحد الورثة في قطعة الأرض محل المخالفة لكن مستريح دار السلام؛ (ح . ح) هو القائم الفعلي بأعمال البناء، لكن يبدو أن تحريات مباحث دار السلام كانت لمصلحة؛ (ح . ح) وشريكه (ح. أ) بناءً على أهواء شخصية" – على حد تعبيره.

ويُشير (ط. ع)، إلى أنه تقدم بشكوى إلى مديرية الأمن، وبلاغين إلى النائب العام (حصلنا على نسختهما)، يحملان الأرقام 15603 و15603، يوضحون فيهم؛ أن تحريات مباحث دار السلام مغلوطة، ومحبوس على إثرها أخيه (ي. ع) ظلمًا. مُضيفًا: "(ح . ح) هارب من تنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات مع النفاذ لكن نفوذه لم تنتهي بعد، فبعض المتواطئين في دار السلام هربوه من القضية بطُرق ملتوية حتى لو لم يقصدوها".

ويقول محمود إسماعيل، محامي، إن (ي. ع) أُلقي القبض عليه بموجب صدور أحكام وغرامات إثر محاضر محرره من حي دار السلام بادعاء البناء ترخيص واستئناف أعمال في العقارات الكائنة بشارع نور عطاالله (اندريا سابقًا) وذلك دون وجه حق ودون ذكر القائم بالأعمال الحقيقي؛ (ح . ح)، وأنه تم الطعن على تلك الأحكام والغرامات والتقرير بالاستئناف عليها.

ويضيف إسماعيل: "وفقًا لما حدث من تحريات مغلوطة فإن هناك جريمتين، الأولي هي التزوير في أوراق رسمية وهي تقارير التحريات، التي تنافي تحريات مباحث دار السلام في المرة الأولى التي أكدت أن (ح . ح) هو القائم بأعمال البناء الفعلي، طبقًا للمواد 211 و213 و214 و214 مُكرر من قانون العقوبات، والجريمة الثانية هي استعمال تلك التحريات وتقديمها للمحكمة بقصد تحويل واقعة مزورة إلى واقعة صحيحة".

ويتابع إسماعيل، أنهم تقدموا ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة يؤكدون من خلالها؛ أن التحريات التي أجرتها مباحث دار السلام تتسبب في ضياع أكثر من 40 مليون جنيها (غرامات) على الدولة، حيث أن (ي .ع ) ليس قائمًا بأعمال البناء على قطعة الأرض محل الخلاف، كما تسببوا في هروب المتهم الحقيقي؛ (ح . ح) ، الذي يستطيع دفع تلك الأموال.

يُشار إلى أن (ح . ح) الشهير بـ"مستريح دار السلام" أخلت المحكمة سبيله في 25 ديسمبر 2017 بموجب حكم براءة من محكمة أول درجة، ثم استأُنف الحكم والنيابة استأنفت إلى 20 يناير 2018، ثم أجلت المحكمة حكمها على (ح . ح) في جلسة 4 فبراير 2018 أثناء حضوره مع محاميه، غير أن الحكم بالسجن 3 سنوات على (ح . ح) صدر في 24 فبراير 2018، من محكمة جنح دار السلام، أثناء غيابه وبحضور محاميه، غير أن مستريح دار السلام مازال طليقًا وهاربًا من تنفيذ الحكم بالسجن حتى الآن.