جوجل بلاي| تعرف على تحديثا جديد لتطبيق " بلاي ستور"





أطلقت شركة " جوجل بلاي "، تحديثا جديد لتطبيق " بلاي ستور"، المستقر لكل المستخدمين حول العالم، والذى يوفر تصميما أكثر بساطة مع أقل فوضى ومظهر أكثر اتساقا.





ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى فإن التصميم الجديد يوفر تبويب منفصلا للتطبيقات والألعاب، بينما تم نقل الاختصارات إلى تطبيقات الوسائط مثل Play Movies & TV وPlay Music إلى قائمة منفصلة أسفل الإعدادات مباشرةً.





وعند فحص القوائم المختلفة سيجد المستخدم أن مظهر واجهة المستخدم الجديد يتلاءم مع لغة التصميم Material Design، والتى ظلت جوجل تدفعها لسنوات، كما أصبحت "تطبيقاتى وألعابى" وقوائم "الإعدادات" باللون الأبيض واختفى اللون الأخضر، كما تم أيضا إعادة تنظيم قائمة "Account " وأصبحت الآن تعرض تبويبات بدلا من قائمة منسدلة.





ويعد هذا التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الأفضل، التي أعلنت عنها الشركة خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards.



وجاءت قائمة التطبيقات كالتالي:



- الألعاب: PUBG MOBILE





- التطبيقات: YouTube TV





- الأفلام: Avengers: Infinity War





- تطبيق Drops: Learn 31 new languages





- لعبة PUBG MOBILE





Black Panthe -





Avengers: Infinity War -





Thor: Ragnarok -





Jumanji: Welcome to the Jungle -





Deadpool





Fire and Fury by Michael Wolff





The Outsider by Stephen King





Fear by Bob Woodward





12 Rules for Life by Jordan B. Peterson





Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis





- معلومات لا تعرفها عن "جوجل بلاي Google Play –"





ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.





وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.





- ماذا تعرف عن شركة "جوجل - Google"؟





و"جوجل - Google" هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، وتم اختيار اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وتنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.















