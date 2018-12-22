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تويوتا تطلق فيديو تشويقي لسيارتها "سوبرا 2020" الجديدة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:08 م
تويوتا تطلق فيديو تشويقي لسيارتها سوبرا 2020 الجديدة
تويوتا سوبرا 2020 - صورة تشويقية
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بعد إطلاق تويوتا لصورة تشويقية لنموذج سيارتها الجديدة سوبرا سوبر جي تي الجديدة، والتي تعتبر نسخة من سيارتها سوبرا القادمة مخصصة للسباقات فقط، نشرت الشركة فيديو تشويقي جديد لهذه السيارة التي ينتظرها الملايين، والذي ركز فقط على إظهار صوت محرك هذه السيارة القادمة.

جدير بالذكر أن تويوتا سوبرا سيتم الكشف عنها خلال أسابيع قليلة في 2019 كموديل لعام 2020، وتعرضت هذه السيارة لتسريب منذ فترة، حيث تم تسريب صورة واحدة لها على منتدى SupraMKV، والتي تم التقاطها أثناء شحن ونقل هذه السيارة الرياضية الجديدة، حيث أظهرت الصورة مقدمة السيارة بشكل واضح جدا، لكن لم تشمل التسريبات أي معلومات عن هذه السيارة، وينتظر أن تكون هذه المعلومات متاحة عند الكشف الرسمي عن سوبرا الجديدة.

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