كورة juventus HD يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة روما ضد يوفنتوس
السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:06 م
عمرو عادل
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كورة juventus HD يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة روما ضد يوفنتوس
التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس وروما
قبل مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما إليكم التشكيلة المتوقعة من صحيفة “توتو سبورت” قبل موقعة القمة بين يوفنتوس وروما.
يوفنتوس: تشيزني، دي تشيليو، المهدي بنعطية، جورجيو كيليني، أليكس ساندرو، بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي، باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو.
كورة juventus HD يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة روما ضد يوفنتوس
روما: أولسين، سانتون، مانولاس، فازيو، كولاروف، كريستانتي، نزونزي، أوندير، زانيولو، فلورينزي، باتريك شيك.
ويغيب عن اللقاء بارزالي وخوان كوادرادو وكانسيلو من صفوف يوفنتوس، فيما يغيب دي روسي ولورينزو بيليجريني والشعراوي وأنتي كوريتش من روما، ولعب روما ست مواجهات في في هذا المعلب لم يفز في أي مباراة منهما وخسرهما جميعاً، فسجل نادي العاصمة على هذا الملعب سلبي للغاية.
كورة juventus HD يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة روما ضد يوفنتوس
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