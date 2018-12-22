السبت المقبل.. عمرو سعد ضيف صالون فاطمة ناعوت الشهري

تستضيف الكاتبة فاطمة ناعوت في لقاء خاص الفنان عمرو سعد، ضمن ندوات صالونها الشهري تحت عنوان "الإنسان عند السلف الصالح"، السبت المقبل.

ومن المقرر أن يتحدث سعد عن مشواره الفني وكيفية دخوله عالم الفن، وما هي أفضل الأعمال التي قام بها، وأهم الأعمال التي قام بها من وجهة نظره، والأعمال التي ينوي تقديمها خلال الفترة المقبلة.

الصالون من المقرر أن يكون في نادي الشرق الأدنى للأرمن شارع أفلاطون من شارع شبرا مسرة.