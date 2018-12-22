بث حي HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت لايف

يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس ضيفه فريق روما، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.





وتنطلق مباراة يوفنتوس وروما تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت لايف

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة. بث حي HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت لايف وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق روما:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني. خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو. خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي. خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش. المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق روما المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: روبن أولسن. خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف. خط الوسط: دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني. خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو. المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.