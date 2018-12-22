رابط كورة اون لاين HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي (بث مباشر)

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي بث مباشر اليوم السبت 22 ديسمبر على ملعب آليانز ستديوم بتورينو وسط حضورجماهيري كبير لمشاهدة أحداث اللقاء المرتقب في الجولة السابعة عشر من المسابقة، وسنضع لكم قبل بداية اللقاء بدقائق رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما أون لاين بث مباشر.





يوفنتوس وروما يلا شوت

يبدأ موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم السبت في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويحاول السيدة العجوز من خلال اللقاء مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم بوجود النجم كريستيانو رونالدو، وتحقيق الفوز على روما والوصول للنقطة 49 في صدارة ترتيب البطولة.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم على قناة بي إن سبورت hd 4 وسيتولى مهام التعليق على اللقاء التونسي عصام الشوالي، في حين ستكون المباراة منقولة على العديد من القنوات المفتوحة عبر مختلف الأقمار ومنها قناة idman على القمر التركي.





رابط مشاهدة يوفنتوس وروما

سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة، كل ما عليكم تحديث الصفحة بإستمرار.



