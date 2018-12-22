مواطنون يستنكرون تعذيب الحيوانات: هذه جريمة والله نصيرها

أطلق العديد من المواطنين، اليوم السبت، هاشتاج "تعذيب الحيوانات جريمة"، عبر "تويتر"، مؤكدين على ضرورة الرفق والرحمة بهذه الكائنات الضعيفة.



وحرص المواطنون على نشر ومشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو والأحاديث التي تحث على الرفق بالحيوان وحسن معاملته.

وقال أحدهم : لاتؤذي روحاً لايسمع أنينها إلّا الله، الله نصيرها ، الله وليها وحسبها ، سينتصر لها منك ولو بعد حين .

وأضاف آخر : كيف قلبك يطاوعك تعذب هذه المخلوقات اللطيفة، في حين قال آخر : يعذب وينشر من أجل التفاخر والشهرة ، عادات دخيله على مجتمعنا.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرت عددًا من الممارسات القاسية للحيوانات في المملكة استنادًا إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي صدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٤) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٤هـ، وشملت قائمة للممارسات المحظورة المقيدة والتي يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي مقنع.



