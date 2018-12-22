بث حي online .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة juventus فى الدوري الايطالي اليوم

موعد مباراة يوفنتوس وروما، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق روما في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.





ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن بإمكانه حسم الصراع على لقب الدوري الإيطالي مبكراً للغاية في الموسم الحالي، وذلك في حالة نجاحه في إنهاء الدور الأول من عمر الموسم الحالي دون أي خسارة على الإطلاق.





وبناءً على ذلك سوف يكون فريق يوفنتوس ليس هو بطل الشتاء فحسب، بل سيكون أيضاً بطل مسابقة الدوري الإيطالي في نهاية المطاف في الموسم الحالي، وخاصة في ظل تعثر جميع المنافسين لِفريق يوفنتوس على اللقب منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

بث حي online .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة juventus فى الدوري الايطالي اليوم

ولعل ما يُعزز حظوظ فريق يوفنتوس أكثر، أن مُلاحقه المباشر فريق نابولي صاحب المركز الثاني في الترتيب سوف يصطدم مع الملاحق الثاني فريق إنتر صاحب المركز الثالث في منتصف الأسبوع الحالي، وهو ما يعني بالتالي أن أي نتيجة سوف تتحقق في هذه المباراة سوف تكون في مصلحة فريق يوفنتوس في نهاية المطاف.





ومن جديد سوف تكون كل الأنظار على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي يبحث بدوره عن زيادة رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وذلك حتى يكون كامل تركيزه في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي على مسابقة دوري أبطال أوروبا فقط لا غير.

بث حي online .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة juventus فى الدوري الايطالي اليوم

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق روما على النحو التالي:





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق روما في وضعية جيدة على الإطلاق قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق روما يجد نفسه حالياً في المركز السابع في الترتيب بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، حيث كان فريق روما في المركز الثالث في نفس ذلك الوقت من الموسم الماضي.

بث حي online .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة juventus فى الدوري الايطالي اليوم

وبكل تأكيد يُدرك عشاق نادي روما جيداً أن فريقهُم قد تأثر بشكل ملفت للغاية منذ الصيف الماضي، وذلك بسبب رحيل العديد من اللاعبين البارزين في صفوف فريق الذئاب دون تعويض هؤلاء اللاعبين بآخرين من نفس مستواهم، مما يجعل أقصى حظوظ فريق روما في الموسم الحالي هو محاولة خطف إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.





ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:





حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.