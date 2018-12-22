ريال مدريد يتوج بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه (فيديو)

حافظ ريال مدريد الأسباني على لقبه عندما توج بلقب بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA، إثر تفوقه على العين الإماراتي (4-1) في المباراة النهائية التي جرت على ستاد مدينة زايد وسط حضور جماهيري كبير.

وبهذا التتويج رفع ريال مدريد رصيده من التتويجات إلى أربعة ألقاب جاءت الثلاث الأخيرة على التوالي، ليضرب رقما قياسيا ويصبح الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة بشكلها الجديد.