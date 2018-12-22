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هوكي الشرقية يتوج بطلا لإفريقيا للمرة 24 في تاريخه

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:58 م
هوكي الشرقية يتوج بطلا لإفريقيا للمرة 24 في تاريخه
هوكي الشرقية
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علي نبوي
 
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توج فريق الشرقية بلقب بطولة إفريقيا للهوكي للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه بعدما حقق الفوز على حساب نظيره إي أر جي من غانا بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة أبوجا بنيجيريا.

 

هوكي الشرقية يتوج بطلا لإفريقيا للمرة 24 في تاريخه


ونجح الفريق الشرقاوي في التتويج بالبطولة للمرة الرابعة والعشرين من أصلا 28 للبطولة.

 

ويتكون الجهاز الفني للشرقية من جمال أمين مدير فني ومجدي عبد الله مدرب وسيد جاب الله مدرب مساعد وهشام عبد الباسط مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد رمزي مخطط أحمال، وأحمد الشافعي مدير إداري.

 

وعقب التتويج باللقب أعرب خالد سعيد عابدين عضو مجلس إدارة نادي الشرقية ورئيس البعثة في نيجيريا عن سعادته الكيرة عقب تتويج الفريق باللقب، مؤكدا بأن تحقيق اللقب للمرة الرابعة والعشرين أمر يجعل الجميع يشعر بالفخر.

 

وأضاف عابدين بأن اللاعبين والجهاز الفني قدموا كل ما لديهم للفوز باللقب، ولم يقصروا منذ أول مباراة في البطولة، ونشكرهم على المجهود الكبير.

 

فيما أكد كامل رمزي عضو مجلس إدارة الشرقية أيضا والمتواجد مع البعثة بأن اللقب لم يكن ليتحقق لولا براعة وجهد اللاعبين والذي أكد أن بذل الجهد هو الطريق الوحيد للفوز بالألقاب.

 

وأضاف رمزي بأن مجلس الإدارة بقيادة الدكتور مجدي عزت لم يقصر مع الفريق وقدم لهم كل الدعم والحمد لله نجحنا في العودة باللقب.

المزيد عن: هوكي الشرقية رياضة بطولة افريقيا الشرقية اخبار الرياضة
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