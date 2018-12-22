Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر ماتش Roma اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

موعد مباراة يوفنتوس وروما، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.





ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر ماتش Roma اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وروما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وروما في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وروما موعد مباراة يوفنتوس وروما، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م. Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر ماتش Roma اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار وتنطلق مباراة يوفنتوس وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة يوفنتوس وروما، سوف تكون مباراة يوفنتوس وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.