الزراعة: ارتفاع صادرات مصر في عام لـ ٤ مليون و٩٧٦ ألف طن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:52 م
الفجر الفني
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وجه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر لرجال الشركة الوطنية للزراعات المحمية ورجال القوات المسلحة القائمين على إنشاء مشروع الصوب الزراعية موضحا أن ذلك المشروع سيوفر ٧٥ ألف فرصة عمل للشباب بجانب توفير الخضروات بصفة عامة على مستوى العام موضحا أن الدخل للمزارع القادم من المستهلك يبلغ ٤٠ % و نسبة ٦٠ % تتفرق ما بين الحلقات الوسيطة ما بين التاجر والمصانع ووسائل النقل لافتا إلى ان الصوب الزراعية يمكن اختصار تلك العملية وتوفير ٢٠ % للمزارع من الحلقات الوسيطة وتوزع على المزارعين لافتا إلا أن انتاج الصوب الزراعية يتم التحكم فيه والانتاج منه غير مرتبط بالموسم ويتم تغطية العام كاملا باختلاف المواسم.
وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة تقديم الإعلامى محمد الباز على قناة المحور أن المشروع هام للغاية ويجب على المصريين أن يفخروا به لأنه تم تنفيذه في وقت قياسي وسيوفر العديد. من فرص العمل للشباب.
وأوضح أبو ستيت أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تنفيذ الـ ١٠٠ الف صوب زراعية خلال عامين وان يكون الإنتاج موجه للتصدير لافتا الي أن الحكومة تسابق الزمن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى ومواكبة الزيادة السكانية كل عام.مضيفا أن الصوب الزراعية ستوفر الخضروات في فترات العروات التي يقل فيها إنتاج بعض المحاصيل مما سيؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار، هذا بخلاف أنها ترشد حوالى 70 % من مياه الري.
وكشف وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت خلال العام ٤ مليون ٩٧٦ الف طن لافتا الي ان فدان الصوب الزراعية يبلغ تكلفته 2 مليون جنيه، شامل محولات الكهرباء ومحطات التغليف والتبريد، مضيفا أن تدريب الشباب يتم عبر زراعة الصوب والتدريب في مصانع التغليف والتبريد.
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